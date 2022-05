Brit aangehouden in Breda met 150 kilo harddrugs in laadruimte

Binnenland

Tweede verdachte opgepakt voor dood Onur (24) uit Goes

De politie heeft een tweede verdachte opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Goes in januari waarbij de 24-jarige Onur Baglan om het leven kwam, zo is donderdag bekendgemaakt. Een 22-jarige man uit Middelburg is woensdagochtend in Breda gearresteerd nadat hij door ...