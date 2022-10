Eeuwenoude botten van leeuwin gevonden in centrum Den Haag

Volgens de gemeente Den Haag, die de gevonden botten woensdag onthulde, zijn het de eerste resten van leeuwen in Nederland. Ze zijn vorig jaar opgegraven op het Buitenhof. Dat gebeurde tijdens voorbereidingen voor de grote renovatie van het Binnenhof ertegenover. De leeuwenbotten zijn de komende maand te zien in het stadhuis van Den Haag.

Den Haag was in de 14e eeuw de zetel van de graaf van Holland. Die kreeg in 1344 een stuk of drie leeuwen als geschenk van de jonge hertog van Gelre. Het cadeau moest leiden tot een huwelijk tussen de hertog en een jongere zus van de graaf van Holland, maar dat kwam er uiteindelijk niet van. Uit de archieven is bekend dat Den Haag in 1347 zo'n 187 schapen en 43 kalveren nodig had om de leeuwen te eten te geven. In 1358 eindigde de leeuwenopvang.

Lees hieronder verder

De hertog van Gelre kocht de leeuwen waarschijnlijk van handelaren in Genua en Venetië, die de dieren vermoedelijk zelf kochten van mensen in Noord-Afrika. De gemeente denkt dat het berberleeuwen uit noordelijk Afrika zijn geweest. In het wild komen die nu niet meer voor. Berberleeuwen hadden wildere manen dan de leeuwensoorten van nu.

Uit de archieven is al bekend dat in die tijd ook een dromedaris en een luipaard rondliepen bij het Buitenhof. Bovendien waren er roofvogels en jachthonden. In 2005 zijn resten van die dieren opgegraven.