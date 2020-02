Tweede verdachte explosie Urk opgepakt

Waar Van H. is aangehouden, is niet bekendgemaakt. De ondersteuningsgroep van de eenheid Midden-Nederland pakte hem in alle vroegte op.

Zondag 3 november werd in een huis aan de Golfoploop in Urk een explosief naar binnen gegooid. De politie denkt dat de daders zich vergist hebben in het huis en dat de aanslag eigenlijk was gericht tegen een echtpaar dat 2 november aan de politie doorgaf dat er mogelijk illegaal vuurwerk in dozen in een auto zat.

In deze zaak is eerder ook al een andere verdachte uit Urk, een 28-jarige man, aangehouden. Bij de explosie raakte niemand gewond, maar de afloop had dodelijk kunnen zijn, benadrukte de politie na onderzoek.