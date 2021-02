Rat rukt op in leeg Londen: ’Stad staat bij opening verrassing te wachten’

De onderkruipsels doen steeds meer leegstaande gebouwen en kantoorpanden aan die ze normaal gesproken meden vanwege de aanwezigheid van mensen. En volgens ongediertebestrijders vertrekken de ratten ook steeds meer naar de buitenwijken van Londen, als ze geen eten weten te vinden. Zo is de afvalstapel bij veel Britse gezinnen in de lockdown fors gestegen. Die vuilniszakken trekken ook weer ongedierte. Het advies is dan ook om afval goed te isoleren.

„Ik vrees dat Londen nog een grote verrassing te wachten staat als de stad weer opengaat”, aldus rattenbestrijder Paul Claydon tegen CNN, die de boekingen zag verdubbelen. „Zeker als zaken die al een probleem hadden, het planningsschema om het ongedierte te bestrijden niet meer hebben gevolgd.”

’Gif te zwak’

Ratten zouden verder steeds beter bestand zijn tegen gif, en ze worden groter. Claydon zegt geregeld exemplaren van wel 40 centimeter te vangen. Sommige vallen zijn zodoende niet meer sterk genoeg om ratten te vangen. Volgens een andere verdelger worden de dieren op zoek naar eten „steeds brutaler.”

In de Britse hoofdstad lopen volgens schattingen zo’n twintig miljoen ratten rond; fors meer dus dan de negen miljoen inwoners. De knaagdieren staan erom bekend zich razendsnel te vermenigvuldigen. Volgens het Engelse pest.co.uk waren er in 2020 zo’n 30 miljoen meer ratten in het land dan het jaar ervoor.