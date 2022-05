Witte Huis waarschuwt voor geweld in discussie over abortus

Abortus is recentelijk weer een heet hangijzer geworden na het lekken van een conceptbesluit van het Hooggerechtshof, waaruit blijkt dat de meeste rechters het recht op abortus willen schrappen. Een definitief standpunt van het door conservatieven gedomineerde hof wordt eind komende maand verwacht.

Het Witte Huis spreekt zich uit tegen geweld en bedreigingen na meerdere protesten. Zo waren er demonstraties van voorstanders van abortus bij de huizen van twee conservatieve rechters van het Hooggerechtshof en was er een brand in het hoofdkwartier van een anti-abortusgroep in de staat Wisconsin.

President Joe Biden „gelooft sterk in het grondwettelijke recht om te protesteren”, aldus een woordvoerder. „Maar daar mogen geweld, bedreigingen of vandalisme nooit onder vallen. Rechters vervullen een ongelooflijk belangrijke functie in onze samenleving, en ze moeten hun werk kunnen doen zonder zich zorgen te maken over hun persoonlijke veiligheid.”

Abortus geldt als een van de kwesties die Amerika tot op het bot verdeelt. Conservatieven verzetten zich al vanaf het begin tegen de baanbrekende Roe v. Wade-uitspraak van het hof bijna een halve eeuw geleden, die vrouwen in het hele land het recht gaf op abortus.

Volgens een recente peiling vindt ongeveer 61 procent van de Amerikanen dat abortus in alle of in de meeste omstandigheden legaal moet blijven.

De Senaat zal woensdag stemmen over een nationale wet voor abortusrechten. Maar het is onwaarschijnlijk dat die het haalt door het grote blok tegenstanders.