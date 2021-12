Recordwarmte verwacht voor eind van het jaar

Maandag is het in het hele land bewolkt en in het zuiden gaat het regenen, zo meldt Weeronline. De middagtemperatuur komt uit op 3 tot 10 graden en daarmee is het een stuk warmer dan het kerstweekend. De rest van het jaar is het „zeer zacht met later in de week kans op recordtemperaturen van 15 graden.”

Donderdag wordt het warm en stijgt de temperatuur naar verwachting tot 12 graden in het noorden en naar 15 graden in het zuiden. „Bij dergelijke temperaturen sneuvelen datumwarmterecords voor 30 december”, zo schrijft Weeronline. Dat betekent echter niet dat het lekker weer wordt om naar buiten te gaan. „De bewolking overheerst en er valt af en toe regen, maar in de middag kan de zon ook even schijnen.”

Op oudejaarsdag breekt af en toe de zon door, maar er zijn ook wolkenvelden en er trekken een paar buien over het land. „Er staat een stevige zuidwestenwind en met temperaturen van 13 tot 15 graden is het wederom op veel plaatsen zacht.”