EU-parlement stemt in met wetgeving ChatGPT en andere AI

Er komen bijvoorbeeld bindende regels voor zogenoemd chatbots. In de strijd tegen ’deep fakes’ moet het voor gebruikers duidelijk zijn dat een robot een bepaalde foto of video heeft gecreëerd. De Europese Commissie diende het voorstel in 2021 in. Sindsdien heeft AI zich razendsnel kunnen ontwikkelen zónder duidelijke spelregels. Desondanks loopt de EU wereldwijd voorop met het reguleren van de hyperslimme technologie.

Het Europees Parlement wil vooral bijsturen op het gebied van mensenrechten en privacy. Zo wil men een verbod op ’voorspellend politiewerk’. Een computersysteem zou anders op basis van profilering, locatie of crimineel gedrag iemand in het verdachtenbankje kunnen duwen zónder echt bewijs.

Automatische gezichtsherkenning

Verder stuurt het Europarlement aan op een verbod van automatische gezichtsherkenning via beveiligingscamera’s in de openbare ruimte. Zo wil men ’Chinese toestanden’ voorkomen. CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers probeerde nog een uitzondering te creëren voor opsporing van vermiste kinderen, zware criminelen en terroristen. Maar een kleine meerderheid stemde zijn voorstel weg.

Nu het Europees Parlement groen licht heeft gegeven kunnen de onderhandelingen met EU-lidstaten en de Europese Commissie van start. Zodra hier een compromis is bereikt stemmen de volksvertegenwoordigers en 27 landen nog een keer over de definitieve wet.

Haast

Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) wil haast maken en desnoods per direct starten met de onderhandelingen. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) riep onlangs andere EU-landen al op om nu al aan de slag te gaan met bestaande privacyregels. „We kunnen nu al heel veel doen”, aldus de bewindsvrouw onlangs in De Telegraaf.

Eerder bespraken we de gevaren van AI met trendwatcher Vincent Everts: