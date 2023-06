EU-parlement stemt in met wetgeving ChatGPT en andere AI

De Europese Commissie diende het wetsvoorstel in 2021 in. Eurocommissaris Thierry Breton wil mogelijk woensdagavond al beginnen met de zogeheten triloog, de onderhandelingen met de lidstaten en het parlement over de definitieve wet, de eerste ter wereld.

Eerder bespraken we de gevaren van AI met trendwatcher Vincent Everts: