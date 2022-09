Drie aanhoudingen na drugsdeal Amsterdam, agent gebruikt vuurwapen vanwege dreiging

Nadat de drugsdeal op het Bellamyplein rond was, stapten agenten op de twee mannen af. De koper, een 41-jarige Brit, gaf toe dat hij verdovende middelen had gekocht en is aangehouden. De verkoper vluchtte richting een sportcafé aan de Bilderdijkstraat waar hij om hulp riep.

Op dat moment keerde een groep van vijftien personen uit het café zich tegen de agent. De politieman moest de verkoper van de drugsdeal laten gaan omdat hij zich moest richten tot de groep. Hij gebruikte daarbij zijn wapen, omdat hij zich bedreigd voelde. Een van de mannen, een 33-jarige man uit Amsterdam, had een vuurwapen bij zich. Hij is later aangehouden nadat meerdere agenten bij het café waren gearriveerd. De verkoper, een 26-jarige Amsterdammer, is ook later aangehouden in een binnentuin aan de Bilderdijkkade.