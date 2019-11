Coalitie akkoord over maatregelen stikstof

Volgens VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff zitten er ’goede dingen in het pakket, maar ook dingen waar ik minder blij mee ben’.

Inhoudelijk willen de deelnemers niets zeggen over wat er in het pakket’ zit. Premier Rutte weigert te zeggen wat er met de maximumsnelheid gaat gebeuren. Er wordt rekening gehouden met een verlaging naar 100 kilometer per uur, maar waar en wanneer dat zou gaan gelden was tot het laatst onderwerp van onderhandeling.

Dijkhoff laat doorschemeren dat het kabinet in ieder geval wil tornen aan de maximumsnelheid zoals we dat nu kennen op veel autosnelwegen.

Slechts eerste pakket

De presentatie van de plannen staat voor morgenochtend gepland. Rutte zegt is ’blij’ dat de coalitie overeenstemming heeft bereikt over maatregelen die op korte termijn moeten helpen om weer bouwvergunningen juridisch rond te krijgen. „De problemen zijn na dit pakket nog niet opgelost.”

Premier Mark Rutte (VVD) komt aan bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het stikstofoverleg. Ⓒ ANP

Komende maand wil het kabinet opnieuw met een pakket komen. De commissie Remkes komt voor de kerstvakantie nog met een advies over de luchtvaart en mestverwerking.

