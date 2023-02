Vermiste man (32) teruggevonden in haai

Diego, vader van drie kinderen, werd voor het laatst gezien op 18 februari toen hij met een quad over het strand bij de Argentijnse plaats Rocas Coloradas reed. Vermoedelijk heeft hij daar een ongeluk gehad en is zijn lichaam in het water terechtgekomen. Twee dagen later werd de quad gevonden, maar van de bestuurder ontbrak elk spoor.

De vissers vingen de afgelopen dagen drie haaien in de buurt van de plek van het ongeval. In één dier werden menselijke resten aangetroffen. Al snel werd een link gelegd met de vermiste Diego. De identificatie kende een luguber detail: de nabestaanden van Diego wisten zijn identiteit vast te stellen toen zij een tatoeage op de resten van zijn arm zagen. Nader dna-onderzoek moet definitief uitwijzen of het daadwerkelijk om de Argentijnse vader gaat. Ook de toedracht van het ongeval dat hij had, wordt nog verder onderzocht.

Volgens de autoriteiten waren er tijdens de dagen dat Diego verdween hoge golven, waardoor hij na het ongeval mogelijk in zee is verdwenen.