’Op uitvaart oma (92) baden we tevergeefs dat pap het wel zou overleven’

Maja, Aloys en opa Joep. Joep, die dementerend is, zit nu in een verzorgingshuis en weet niet dat zijn vrouw en zoon gestorven zijn aan de gevolgen van het coronavirus. Ⓒ Eigen foto

Heerlen - Maja was net 92 geworden, een superlieve en knappe vrouw, moeder, oma en overgrootmoeder toen het coronavirus toesloeg. Ze stierf op 23 maart. Haar oudste, pas 62-jarige zoon Aloys, zwarte band met jiu jitsu, was mantelzorger van zijn ouders. Hij stierf op 9 april aan hetzelfde virus na drie weken op de intensive care. Opa Joep Friedrich zit sinds de ziekenhuisopname in een verzorgingshuis en weet niet dat zijn vrouw en zoon twee weken na elkaar het leven lieten.