Wrakingszitting zaak Willem Engel gaat donderdag niet door

Er wordt gezocht naar een nieuwe datum waarop het wrakingsverzoek van Engel kan worden behandeld, maar dat zal in ieder geval niet gebeuren voor de geplande uitspraakdatum in de strafzaak op maandag 16 januari. Dat betekent dat ook de uitspraak over de beschuldigingen van opruiing aan het adres van Engel, wordt uitgesteld.

Bekijk ook: Willem Engel wraakt rechtbank in zaak over opruiing

Willem Engel wraakte de rechtbank eerder deze week nadat de rechtbank besloot om pas bij einduitspraak te beslissen over de door Engel betoogde niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Dat is gebruikelijk, maar bleek tegen het zere been van de verdachte. Hij was ook ontevreden over het feit dat rechtbankvoorzitter Jacco Janssen zich niet terugtrok, ondanks een verzoek van Engel.

De dansleraar staat terecht op verdenking van opruiing in zeven tweets die hij in de coronaperiode verspreidde.