Britten in de war door Nederlandse rotonde

In Nederland werken ze goed, rotondes met voorrang voor fietsers en voetgangers, zo concluderen Britse verkeersdeskundigen. Dus werd er zo’n verkeersplein - wel met de klok mee draaiend - neergelegd in Cambridge, de eerste in zijn soort in Engeland.

De kosten gierden - ook op zijn Nederlands? - uit de klauwen. In plaats van de begrote 800.000 Britse ponden (bijna 900.000 euro), kostte de aangepakte ’roundabout’ bijna het drievoudige: 2,3 miljoen pond (ruim 2,5 miljoen euro), zo meldt The Sun.

En wat krijg je dan? Een prachtig nieuw verkeersplein, met nieuw aangelegde toegangswegen, een aparte rijbaan voor fietsers en zebrapaden over iedere toegangweg. Denk er een paar verkeersborden bij en je hebt het Walhalla voor fietsers en voetgangers. Die zijn dan ook blij met de nieuwe rotonde. Roxanne De Beaux van de Cambridge Cycling Campaign heeft het zelfs over „een klein stukje Nederlandse fietsers-hemel. De rotonde voelt heel veilig.” De oude rotonde werd door fietsers en voetgangers als zeer onveilig bestempeld.

Fietsers en voetgangers voelen zich heerlijk op de nieuwe rotonde, de eerste in zijn soort in Engeland. Ⓒ Nils Jorgensen/Shutterstock

Automobilisten moeten nog duidelijk wennen aan de nieuwe situatie. Zij spreken over een dodemansplein voor fietsers en hekelen de gemeente dat er zoveel geld aan is uitgegeven. Automobilist Tony Star zegt in The Sun: „Het wegennetwerk in Cambridge is ouderwets en kan de verkeersstromen niet aan. Wij hebben behoefte aan betere wegen voor de doorstroming.” Het voorrang verlenen aan fietsers en voetgangers past daar volgens hem niet in.

Niettemin koerst de Britse overheid op betere faciliteiten voor fietsers. Boris Johnson zou een ’mini-Holland’ willen creëren en wil duizenden kilometers aan gescheiden fietspaden aanleggen, zo schrijft Forbes.

Of de nieuwe rotonde nu echt veiliger is, moet nog blijken. Gelukkig ligt ze dicht bij het lokale Addenbrooke’s-ziekenhuis.