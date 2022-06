Premium Het beste van De Telegraaf

Propagandastrijd na vernietigende raketaanval van Rusland: ’Behoorlijk indrukwekkend om dit te ontkennen’

Door ONZE REDACTIE BUITENLAND Kopieer naar clipboard

De verwoestingen in Krementsjoek. Ⓒ ANP / EPA

Krementsjoek - Was het een winkelcentrum, een wapenopslagplaats of militaire basis? Na de fatale inslag van twee Russische raketten in de Oekraïense plaats Krementsjoek wordt niet alleen met vrees en beven naar overlevenden gezocht, maar ook naar de feiten. „Gewone Russen juichen op sociale media.”