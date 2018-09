Aan de voet van de Sint-Pancratiusbasiliek staat een kleine weekmarkt opgesteld. Druk is het er niet en de nuchtere Tukkers die er wel zijn bedanken voor de eer als de passerende verslaggever een vraag stelt over politiek Den Haag. Maar wie over het CDA begint, hoort jong en oud direct over het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij wordt bejubeld als een soort lokale volksheld.

„Omtzigt is een vertrouwd gezicht. Iedereen kent hem hier”, zegt een CDA-stemmer. De dame is met haar rollator onderweg naar de zwemclub en heeft niet veel tijd. Over de formatiegesprekken wil ze nog wel iets kwijt: „GroenLinks slaat door met veel dingen. De ChristenUnie ook. Geert Wilders zegt soms wijze dingen.”

De 79-jarige Ricky Kroeze die aan het winkelen is, moet hard lachen als het gaat over regeren met GroenLinks. „Dat lukt nooit. Dit kan niet goed gaan”, roept de vitale Tubbergse. „Zoals ze dat presenteren. Dat krijgen ze nooit voor elkaar.”

Maar Kroeze begrijpt wel dat er gesproken wordt: „Ze moeten natuurlijk een bepaald aantal zetels halen.” Zelf stemt ze op Omtzigt: „Hij is voor hier erg goed. Het CDA is altijd al mijn partij geweest.”

En mevrouw Kroeze is niet de enige. Tubbergen is hét CDA-bolwerk van Nederland. Bijna 42 procent van de kiezers in de Twentse gemeente koos de afgelopen stembusgang voor de christendemocraten.

Hulpkoster Benny Nijmeijer (79) uit Harbrinkhoek, een van de negen kerkdorpen van de gemeente Tubbergen, noemt het honkvaste stemgedrag onderdeel van een lokale traditie. „Gevoed door de sterke rol van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar dat wordt wel steeds minder.”

In de gemeenteraad heeft het CDA al jarenlang de absolute meerderheid. Op dit moment 10 van de 19 zetels. Lokale volksvertegenwoordigers van GroenLinks hebben ze hier niet.

De hulpkoster reageert nuchter op de formatiegesprekken in Den Haag: „Het kan meevallen.” Zelf heeft hij liever dat de ChristenUnie aanschuift: „Met GroenLinks komen ze er niet uit.” Nijmeijer zou dat goed nieuws vinden voor de vele melkveehouders in de gemeente: „De boeren moeten nu al vee inleveren. Ik ken genoeg boerderijen die gesloten zijn.” De Tukker begint over een ander heet hangijzer: GroenLinks heeft een plezierige politieke agenda voor drugsgebruikers. „Dat is toch niet oké? Dat nieuws over het stadion van Twente (inval door politie op tribune supportersclub red.). Al die drugs hebben zo de overhand.”

Aan de keukentafel van zijn prachtige boerderij in Fleringen worden we ontvangen met koffie door de belangrijkste politicus van de gemeente: CDA-fractievoorzitter én melkveehouder Tonny Busscher.

Zijn zoon runt het bedrijf. Daardoor heeft Tonny voldoende tijd voor zijn werk als volksvertegenwoordiger en leider van de tienkoppige fractie. Met een kritische blik volgt hij de Haagse taferelen. „Er zijn niet veel mogelijkheden. Met GroenLinks kunnen we een bredere coalitie vormen”, concludeert Busscher. „Het is een goede keuze om een stabiele meerderheid te hebben in de Eerste en Tweede Kamer. Met de ChristenUnie is het wat dunnetjes.”

Maar is een formatievriend als GroenLinks inhoudelijk wenselijk? Busscher: „Ze hebben wel echt andere ideeën over natuur en milieu. Het wordt een lastige om met deze partij samen te werken. Maar als het lukt, moeten ze zich ook zelf aan de afspraken houden.”

Als melkveehouder kent hij de grillen van de milieubeweging en natuurclubs, organisaties waar GroenLinks nauwe banden mee onderhoudt. „Ondernemers in de agrarische sector zijn volop aan het innoveren. De overheid moet niet doordraven met nog meer milieuregeltjes. Geef ons de ruimte, anders neemt een ander land het over”, zegt Busscher.

De achterban in Tubbergen roert zich inmiddels. De fractievoorzitter zegt dat de afdeling veel e-mails krijgt met de vraag of het CDA wel moet willen regeren met GroenLinks. Hij biecht op dat veel Tukkers niet het achterste van hun tong laten zien: „Mensen zeggen hier op straat ’jaja’, maar ze bedoelen nee.”