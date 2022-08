Achterhoedegevecht om leiderschap Tories én Downing Street 10

Buitenland

Justitieminister VS verdedigt huiszoeking bij ex-president Trump

De Amerikaanse minister van Justitie, Merrick Garland, heeft het optreden van de federale recherche FBI in de voornaamste woning van ex-president Donald Trump in Florida verdedigd. Hij benadrukte dat hij zelf op de hoogte was gesteld en vooraf had ingestemd met de huiszoeking. De huiszoeking door ti...