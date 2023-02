OM eist tot 4,5 jaar cel voor beroving die man (72) fataal werd

Tijdens het pinnen werd het slachtoffer volgens het Openbaar Ministerie door de 43-jarige Bianca G. bij de nek vastgegrepen, toonde ze een mes en duwde ze het slachtoffer tegen de gevel, waarbij hij ten val kwam. G. hoorde de hoogste straf tegen zich eisen. De 48-jarige Esmeralda van W. zou volgens de officier van justitie op de uitkijk hebben gestaan. Tegen haar eiste justitie dertig maanden cel voor medeplichtigheid aan diefstal met geweld.

Het 72-jarige slachtoffer leed aan een hartafwijking. Na de beroving, op 17 september vorig jaar, rende hij achter G. aan. Hij zakte in elkaar door een acuut hartinfarct als gevolg van de stress. Hij overleed in het ziekenhuis. Zijn dood valt de verdachten te verwijten, vindt het OM. „Een buitengewoon lafhartige daad”, zei de officier van justitie.

België

„Het had nooit zover mogen komen”, aldus G. die de beroving in de rechtbank bekende. „Ik heb de nabestaanden dit leed nooit willen aandoen.” Ze zat een gevangenisstraf uit in België voor een reeks verkeersovertredingen en was onder voorwaarden op verlof. Naar eigen zeggen durfde ze niet zelf te pinnen, uit angst dat zou uitkomen dat ze tegen de regels in naar Nederland was afgereisd. De officier van justitie gaat uit van een vooropgezet plan, waarbij Van W. het slachtoffer aanwees.

Beide verdachten erkenden dat ze behoorlijk onder invloed van alcohol waren, „omdat we vierden dat we elkaar lange tijd niet hadden gezien.”

De nabestaanden van het slachtoffer maakten tijdens de zitting gebruik van het spreekrecht. „Die lieve man hebben jullie van ons afgepakt”, zeiden ze over het slachtoffer. „Als jullie op 17 september aan hem hadden gevraagd om 20 euro, dan had die beste man het jullie gewoon gegeven. Hij weet wat geldzorgen zijn. Daar hadden jullie hem niet voor hoeven te bedreigen en te beroven.”