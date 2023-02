OvJ: ’Dood Rotterdammer (72) direct gevolg van beroving’

„Met een vooropgezet plan is een makkelijk doelwit uitgekozen. Dit is een buitengewoon lafhartige daad en de hechte familie is door de dood van meneer Patty ontredderd achtergelaten”, aldus de aanklaagster.

Voor de diefstal met geweld met de dood van de Molukse Rotterdammer tot gevolg eiste het OM tegen Bianca G. (43) vier jaar en zes maanden celstraf. Esmeralda van W. (47) hangt voor medeplichtigheid dertig maanden celstraf boven het hoofd.

De twee in België wonende vriendinnen waren op 17 september naar Rotterdam afgereisd voor een gezellig samenzijn. „We vierden dat we elkaar na jaren weer eens zagen”, vertelde Van W. tijdens de behandeling van de strafzaak. „Met veel wijn en bier” vulde G., die België niet eens had mogen verlaten, aan.

Verlof

Zij zat namelijk een gevangenisstraf vanwege verkeersmisdrijven uit, maar was dat weekend met verlof. Door ook alcohol te drinken schond zij die dag twee voorwaarden die aan haar tijdelijke vrijheid waren verbonden. Toen zij bij de pinautomaat bij het winkelcentrum geld wilde opnemen, viel volgens haar het kwartje. „Als ik nu geld pin met mijn Belgische bankkaart, komen ze er achter dat ik in Nederland was.”

G. nam volgens eigen zeggen de meest stomme beslissing die ze ooit had genomen. Terwijl ’Tua’ Patty in afwachting was van zijn gepinde geld, legde de vrouw haar arm met een mes in de hand om hem heen om met haar andere hand het biljet van twintig euro uit de gleuf te pakken. Er ontstond een worsteling waarbij het slachtoffer tegen de muur werd gedrukt.

G. vluchtte en de beroofde man zette de achtervolging in. De vrouw gooide al snel het geld weg en werd door omstanders overmeesterd.

Hartinfarct

Meneer Patty kreeg vijf minuten na de beroving een acuut hartinfarct en overleed ondanks snelle reanimatie door omstanders. Volgens de officier van justitie heeft de stressvolle situatie de dood van de hartpatiënt ingeleid. „De beroving was daarvoor de onmisbare schakel.” Ook de forensisch patholoog vindt het zeer aannemelijk dat er een direct verband is tussen de gebeurtenissen en de onwelwording. Bianca G. toonde zich schuldbewust en bood excuses aan de nabestaanden aan. „Dit had nooit mogen gebeuren.”

Esmeralda van W. beweerde niet te hebben geweten wat haar vriendin van plan was. De officier geloofde daar geen snars van. Dat zij bij de politie had toegegeven op de uitkijk te hebben gestaan en aan haar ex had opgebiecht ’dat ze het nooit hadden moeten doen’, wijzen volgens het OM dat er weldegelijk sprake was van een vooropgezet plan. Dat G. haar vriendin vrijpleitte door te zeggen geen enkele instructie van Van W. te hebben gehad, kan de officier dan ook niet geloven. „Met het geven van handgebaren aan G. is zij haar behulpzaam geweest.”

Uitspraak op 14 maart.