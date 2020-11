Ministerie blundert, journalist krijgt toegang tot geheim overleg Defensieministers

Daardoor wist techjournalist Daniël Verlaan van RTL Nieuws de vergadering binnen te dringen. Op een vrijgegeven audio-opname klinkt er in de stem van Verlaan zelf ook verbazing door. „Ja sorry, ik ben een journalist uit Nederland”, zegt Verlaan lacherig als de Hoge Vertegenwoordiger Josep Borell hem vraagt of hij zich bewust is van het feit dat hij deelneemt aan een geheim overleg van de Raad voor Buitenlandse Zaken. „Sorry, ik zal dit gesprek nu verlaten.”

Kamerleden kunnen er niet om lachen. „Het is zo klungelig,” schrijft D66-Kamerlid Kees Verhoeven op Twitter. „En het gaat maar door. Allemaal vergaande projecten met data, drones en cyberwapens. Maar bij een geheim topoverleg met je inlogadres en pincode wapperen.” Verhoeven kondigt aan Bijleveld dinsdag naar de Kamer te halen om verantwoording af te laten leggen over de blunder.

Ook CDA-Kamerlid Martijn van Helvert is niet te spreken over de fout van Bijleveld. „Misschien kan Defensie beter eerst dit gat dichten, voordat ze militairen verbieden met Kamerleden te spreken zonder screening vooraf,” zegt Van Helvert in reactie op het verhaal.

Een woordvoerder van Defensie bevestigt dat de tweet is verzonden door een medewerker van Bijleveld en maar kort online heeft gestaan. Premier Mark Rutte benadrukte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad dat de misser het belang van digitale veiligheid illustreert. Dat is de „bijvangst van haar fout,” aldus de premier. „Dat we nu weer op het belang van cyberveiligheid kunnen wijzen.