Toch straf voor brandmerken Goese scouts

Scouting Goes huist in dit clubhuis. Het ’ontgroeningsritueel’ waarbij drie kinderen zijn mishandeld, vond plaats op kamp in België. Ⓒ Rias Immink

DEN BOSCH - De 24-jarige Mark B. uit Goes is in hoger beroep alsnog bestraft voor het brandmerken van drie jonge scouts. Het gerechtshof in Den Bosch gaf hem dinsdag 180 uur taakstraf. Twee van de kinderen waren elf en een was dertien.