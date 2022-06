Mishandeling op Oostersingel in Groningen: drie verdachten melden zich bij de politie

Dinsdagochtend meldde de politie in Groningen dat twee verdachten zich hadden aangegeven. Even voor twee uur ‘s middags bleek dat ook de derde verdachte zich had gemeld.

Openlijke geweldpleging

De drie mannen zijn aangehouden en worden verdacht van openlijke geweldpleging. Het slachtoffer kwam in de bewuste nacht rond 05.35 uur lopend aan op de Oostersingel, waar op dat moment ook vier andere mannen waren. Op camerabeelden is te zien dat er een confrontatie ontstaat. Het slachtoffer is daarbij mishandeld door drie van de mannen. De Stadjer raakte gewond en moest voor onderzoek naar het ziekenhuis.

De vierde verdachte werd niet op camera vastgelegd.