Twee verdachten gearresteerd voor mishandeling man (25) uit Groningen

Het slachtoffer is mishandeld door drie mannen maar er was ook een vierde betrokkene aanwezig. De politie komt ook graag met deze persoon in contact. Het slachtoffer kwam in de bewuste nacht rond 05.35 uur lopend aan op de Oostersingel, waar op dat moment ook vier andere mannen waren. Op camerabeelden is te zien dat er een confrontatie ontstaat. Het slachtoffer is daarbij mishandeld door drie van de mannen.

Twee van de verdachten hebben zich inmiddels zelf gemeld bij de politie en worden verdacht van openlijke geweldpleging. „Wij zoeken nog steeds naar de derde verdachte”, aldus de politie.