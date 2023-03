Twee medewerkers Rode Kruis ontvoerd in Mali

Het ICRC benadrukt dat het „neutraal, onafhankelijk en onpartijdig” opereert en waarschuwt in een statement voor speculaties over het incident, omdat die een oplossing in de weg kunnen staan. De organisatie heeft de identiteit van de ontvoerde medewerkers niet bekendgemaakt.

Ontvoeringen komen vaak voor in Mali, dat al jaren wordt geteisterd door hevige politieke en militaire onrust. In januari werd een arts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gekidnapt, hij werd in februari vrijgelaten.

Het instabiele land in de Sahel met zo’n 20 miljoen inwoners maakte sinds 2012 drie militaire staatsgrepen mee. Sinds de laatste staatsgreep in 2021 staat het land onder leiding van een pro-Russische militaire regering.