Kapitein Sea-Watch opgepakt in haven Lampedusa

Het schip dat onder Nederlandse vlag vaart, lag al een tijd uit de kust van het Italiaanse eiland, maar mocht van de autoriteiten niet in Italiaanse wateren komen.

Volgens Rackete was de situatie aan boord nijpend. De Duitse organisatie Sea-Watch meldt dat ze de noodtoestand heeft uitgeroepen, maar niemand aan die oproep gehoor heeft geheven. In de nacht van vrijdag op zaterdag is besloten om alsnog de haven in te varen. De Italiaanse havenpolitie was daarover geïnformeerd en stond het schip op te wachten.

„Deze ontscheping had meer dan twee weken geleden moeten plaatsvinden en had gecoördineerd moeten worden in plaats van belemmerd door de autoriteiten”, zegt Rackete in een verklaring die vlak voor haar arrestatie is verzonden. Eerder deze week was justitie in Italië al een onderzoek begonnen tegen de kapitein. Ze wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan mensensmokkel en het negeren van een bevel van de bemanning van een marinevaartuig, meldde het Openbaar Ministerie in Agrigento (Sicilië).

De opgepikte migranten bevinden zich naar verluidt nog aan boord. Volgens een woordvoerder van Sea-Watch hebben vier Europese landen aangeboden om de migranten op te nemen. Het zou gaan om Duitsland, Portugal, Frankrijk en Luxemburg.

Sea-Watch zegt te water geraakte vluchtelingen voor de kust van Afrika te redden. De organisatie is een luis in de pels van de Italiaanse regering, die stelt dat ze mensensmokkel bevordert door daar migranten op te pikken en naar Italië te varen.