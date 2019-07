Opnieuw ongeluk met vrachtwagen op A67

Ⓒ ANP XTRA

HELDEN - Op de A67 tussen Eindhoven en Venlo is maandag bij de plaats Helden aan het eind van de middag opnieuw een ongeluk gebeurd. Door onbekende oorzaak schaarde een vrachtauto die daardoor op zijn kant terechtkwam, meldt Rijkswaterstaat. De weg richting Eindhoven is helemaal dicht. Het verkeer wordt stapvoets omgeleid via een verzorgingsplaats. Naar verwachting is de weg bij Helden rond 23.00 uur weer vrij, meldt de ANWB.