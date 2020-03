License to kill, maar nu even niet

Onder de (onklaar gemaakte) pistolen bevindt zich de beroemde Smith and Weston 44 Magnum uit ’Live and let Die’. Ook de Walther PKK uit ’A View To A Kill” en de Beretta Tomcat met laser en geluidsdemper en een Llama 22 uit ’Die Another Day’ zijn door de dieven meegenomen.

„Deze wapens zijn onvervangbaar”, aldus politie-inspecteur Paul Ridley. „De Magnum is de enige in de wereld die volledig verchroomd is”. De Magnum heeft een loop van zes-en-een-halve-inch en een houten greep. De Walther PKK is zelfs het laatste wapen dat door Roger Moore is gebruikt.

De politie is op zoek naar drie inbrekers die zijn weggereden in een zilverkleurige wagen.