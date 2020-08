Opa (75) helemaal klaar met ’laconiek’ kleinkind

In Griekenland werd veel gefeest, met weinig aandacht voor afstand houden. Ⓒ Eigen foto

LEMMER - Chris van den Berg (75) uit Lemmer is helemaal klaar met het ’laconieke’ gedrag van jongeren ten opzichte van corona. Zijn eigen kleinkind is onlangs met vrienden op coronabrandhaard Terschelling geweest, maar wil zich niet laten testen. Van den Berg maakt zich dusdanig zorgen dat hij nog niet weet of hij wel naar de trouwerij van zijn andere kleinzoon gaat.