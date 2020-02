Minister sluit drastische maatregelen tegen coronavirus niet uit

De minister hoopt dat in Nederland geen gemeenten op slot moeten, zoals in Noord-Italië. Maar als er een besmettingshaard wordt ontdekt, „kunnen we niets uitsluiten.” Passende maatregelen kunnen natuurlijk in omvang groeien, als de situatie daartoe aanleiding geeft, zegt de bewindsman.

Het komt steeds dichterbij, benadrukt Bruins. „Het is een reëel risico dat we in Nederland ook een coronapatiënt krijgen.” Volgens hem bereiden de instanties zich goed voor op de komst van het virus.

„Maar voorbereidingen zijn nooit af. Dat gaat altijd door. Je zoekt steeds naar maatregelen die horen bij de groep mensen die het aangaat. Bij elke situatie zoek je naar de best passende maatregelen. We zullen op alle nieuwe ontwikkelingen moeten inspelen.”