Onderzoek naar racisme in ’Jan Smit Appgroep’ politie Rotterdam

Dat meldt NRC. De groep heette de ’Jan Smit Appgroep’ en had klaarblijkelijk een informeel karakter, maar geeft volgens interne klokkenluiders weer hoe racisme openlijk bestaat binnen het politiekorps. Nadat enkele politiemensen begin 2019 melding hadden gedaan bij de teamchef, werd een ’corrigerend’ gesprek gevoerd, zonder harde maatregelen.

„De uitspraken in de appgroep gingen in taal en tekst alle grenzen te buiten”, zegt Karin Krukkert, plaatsvervangend politiechef van de politie-eenheid Rotterdam.

Blanke jongen slachtoffer

De uitspraken werden gedaan naar aanleiding van een filmpje dat destijds circuleerde. Op de beelden was te zien hoe een blanke vijftienjarige jongen minutenlang door zwarte leeftijdsgenoten in elkaar wordt geslagen in Spijkenisse.

Een van de agenten keurt eigenrichting goed. „Hoop dat ze gepakt worden, hopelijk niet door de politie maar eerst door anderen die ze nog hardere klappen geven”, zo is te lezen op de app.

’Aangifte doen’

Martin Sitalsing, politiechef van Midden-Nederland en belast met de aanpak van racisme, wil een ’snoeiharde aanpak’. Hij pleit voor aangifte. „Die appgroepen zijn echt een fenomeen binnen de politie dat je overal kunt vinden. Ik wil de koppen bij elkaar steken hoe we dit kunnen bestrijden en niet alleen incidenten aanpakken.”