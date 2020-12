Wapenhandelaars hadden ’nazi-museum’

De opmerkelijke bijvangst omvatte onder meer portretten van Adolf Hitler, militaire uniformen, vlaggen en medailles. Dit alles stond uitgestald alsof het een museum was, aldus de Guardia Civil.

Er werden bij de inval vooral handvuurwapens gevonden. Ⓒ Foto Guardia Civil

Er zijn drie verdachten opgepakt, twee Duitsers en een Brit. Ze leverden de wapens aan drugsbendes die actief zijn langs de Costa del Sol en op Gibraltar. Het wapentuig werd geïmporteerd uit Oost-Europa en gebruiksklaar gemaakt in een werkplaats in Malaga.

Er werden ook aanvalsgeweren en machinepistolen aangetroffen. Ⓒ Foto Guardia Civil

De Duitsers hadden banden met neonazi’s in hun Heimat. Tegen een van de twee, die al jaren aan de Spaanse costa woonde, stond bovendien een Duits arrestatiebevel uit. Hij zou ook in eigen land in wapens hebben gehandeld.