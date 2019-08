Duitse toerist van verdrinking gered bij Egmond

Reddingsdiensten donderdag op het strand bij Egmond aan Zee. Ⓒ Sjef Kenniphaas

EGMOND AAN ZEE - Op het strand bij Egmond aan Zee is donderdagmiddag een man uit het water gehaald die dreigde te verdrinken. Het gaat volgens een fotograaf ter plekke om een Duitse toerist. Hij is in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht.