Premium Het beste van De Telegraaf

Strateeg verslikt zich in oorlog ’Opvallende parallel tussen Poetin en Ivan de Verschrikkelijke’

Door Onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Vladimir Poetin met zijn minister van Defensie, Minister Sergei Shoigu, op de dag van ’de verdedigers van het vaderland’. Ⓒ AFP

Amsterdam - Vladimir Poetin kwam aan de macht na de roerige jaren van Gorbatsjov die het einde van de Sovjet-Unie inluidden en het chaotische bewind van Boris Jeltsin, waaronder het zelfbewustzijn van de Russen een dieptepunt bereikte. Onder Poetin kwam er stabiliteit en steeg het inkomen. Dat was voor de meeste mensen genoeg, dat de even opgebloeide democratie langzaam verdween was van minder belang. Een jaar na de inval in Oekraïne moet Poetin echter al zijn propagandamiddelen gebruiken om nog als stabiel over te komen.