Kopzorgen op ic: ‘Het zijn afgrijselijke keuzes’

In de podcast corona-update bespreken we een moeilijk thema. Hoe moet je de zorg inrichten als we in een ‘zwart scenario’ terechtkomen. Verslaggever Edwin Timmer sprak erover met een medisch ethicus. Verder: Europese voetbalcompetities kunnen nu tot 3 augustus worden uitgespeeld. Chef voetbal van de Telegraaf Valentijn Driessen over de haken en ogen.