Georgische oud-president Saakasjvili beëindigt hongerstaking

Saakasjvili (53) ging anderhalve maand geleden in hongerstaking om te protesteren tegen zijn „illegale gevangenschap.” Hij verloor donderdag het bewustzijn en verkeert volgens zijn artsen in levensgevaar. De autoriteiten brachten Saakasjvili zaterdagochtend vroeg over naar een ziekenhuis in de stad Gori, zei zijn advocaat. De politicus zou daar op de intensive care worden behandeld.

Saakasjvili was van 2004 tot 2013 president van Georgië en vertrok daarna naar het buitenland. De autoriteiten pakten hem begin oktober onmiddellijk op toen hij terugkwam in zijn thuisland, waar hij nog de gevangenisstraf van zes jaar moest uitzitten. De politicus heeft zijn veroordeling wegens machtsmisbruik altijd politiek gemotiveerd genoemd en eist een „eerlijk proces.”

De ex-president heeft de afgelopen anderhalve week doorgebracht in een gevangenisziekenhuis, tot woede van zijn aanhangers. Die eisen dat Saakasjvili wordt overgebracht naar een normaal burgerziekenhuis, maar daar wil de regering niet aan meewerken. Toch heeft Saakasjvili nu besloten zijn hongerstaking te beëindigen, bevestigde zijn lijfarts.

De toestand van Saakasjvili wordt ook vanuit het buitenland nauwlettend gevolgd. De Verenigde Staten hebben Georgië opgeroepen zijn rechten te respecteren.