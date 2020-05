BOA Bond: alleen noodknop en bodycam onacceptabel

Na de mishandeling van boa’s in IJmuiden op Hemelvaartsdag hebben boa’s dinsdag in Amsterdam en andere steden actiegevoerd. Die mishandeling in IJmuiden was geen uitzondering, maar een treffend voorbeeld van de omstandigheden waarin boa’s hun werk moeten doen, vinden zij. Ze eisen beschermingsmiddelen als wapenstok en/of pepperspray.

Grapperhaus zei maandagavond dat hij daar niets voor voelt. Het geweldsmonopolie ligt volgens hem bij de politie. „Alleen zij mogen geweld gebruiken”, aldus de minister. Kuin reageerde dinsdag op de Dam in Amsterdam. De noodknop en de bodycams waarmee de minister de boa’s beter wil beschermen lossen volgens hem niets op. „De politie is dan niet na tien minuten bij je maar na vier minuten. Maar geweld blijft. Mensen die nu klappen uitdelen, zullen dat blijven doen.”