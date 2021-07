Man (50) neergeschoten in Rotterdam-Zuid: 32-jarige vrouw aangehouden

De verdachten zouden er op de fiets vandoor zijn gegaan. Ⓒ AS Media

ROTTERDAM - Een man van 50 jaar is in de nacht van zondag op maandag zwaargewond geraakt bij een schietincident in de Rotterdamse wijk Zuidwijk. De politie heeft een 32-jarige vrouw aangehouden in verband met de zaak, maar is nog op zoek naar de vermoedelijke schutter.