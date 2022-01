Rat duikt op in toilet van Amsterdams echtpaar: ’Wij durven niet meer naar de wc’

Een rat in huis is al een grote nachtmerrie, laat staan in de toilet. De 69-jarige Hanneke de Groot en haar man worden al sinds vorige week dinsdag door het dier geterroriseerd. „Het is echt een gruwelijke gedachten”, schrijft ze in een Facebookbericht waarin ze haar zorgen en frustratie over de gang van zaken uit.

Toiletstoel

De Groot is naar eigen zeggen al een week bezig om naar een oplossing te zoeken met woningcorporatie Rochdale, maar tot op heden werpt dat niet zijn vruchten af. Een loodgieter moet eerst langskomen, maar die belt maar niet voor een afspraak, zegt De Groot. In de tussentijd heeft de GGD gif in de kruipruimte gestrooid, maar ook dat is niet voldoende; het ongewenste bruine dier dook afgelopen week meerdere malen in de woning op volgens de Amsterdammer.

Ze heeft ondertussen uit pure wanhoop maar een toiletstoel aangeschaft en een steen op de wc-klep gelegd. „Ik heb geen andere keuze, ik kan moeilijk op straat gaan slapen”, aldus De Groot.

’Alleenstaande meneer’

„Het is verschrikkelijk als je met zo’n beest geconfronteerd wordt”, erkent Pim de Ruiter, woordvoerder van Rochdale. Hij bevestigt dat hij sinds vorige week woensdag contact met De Groot heeft over de rat, maar door onderbezetting duurt een oplossing vinden langer.

Hij licht nader toe: „Het bedrijf Riool Reinigings Service moet eerst langskomen om te constateren wat er aan de hand is. Als er een lek zit, dan moet dat eerst gemaakt worden door de GGD. Anders is het dweilen met de kraan open”, aldus De Ruiter.

Hij hoopt dat het probleem deze week gedetecteerd is. „We zetten er druk op”, zegt hij. „Ik kan de rat helaas niet met mijn kantoorhanden eruit halen, anders had ik dat wel gedaan. Daarnaast is het ook een probleem onder de grond, waardoor we het niet zomaar kunt oplossen. We zijn echt afhankelijk van de GGD en het rioolreinigingsbedrijf.”

Is er sprake van een plaag? „Dat lijkt mij te prematuur om te zeggen, het is één rat”, antwoordt hij. Er zijn ook geen andere meldingen binnengekomen bij Rochdale. De Ruiter: „Laten we hopen dat het er bij eentje blijft. Misschien is het wel een alleenstaande meneer die op zoek is naar gezinsuitbreiding.”