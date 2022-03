Regels verder versoepeld: hoe houden we nu zicht op corona?

Premium Columns

We zijn de sjaak, of we nu wel of geen corona-infectie hebben doorgemaakt

Heeft u al in de spiegel gekeken? Doe maar even, want ik durf niet. En? Klopt het wat ze zeggen? Ja hè? We zijn de sjaak, ongeacht of we nu wel of geen infectie hebben doorgemaakt. Deze morgen maakt Nederland kennis met het coronalijf.