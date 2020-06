Zweedse regering onder vuur om corona-aanpak : ’Virus opzettelijk toegelaten’

In Zweden zijn meer dan 4500 personen aan het longvirus overleden. De Zweedse aanpak, die onder meer inhield dat cafés, restaurants en scholen mochten openblijven, heeft mogelijk bijgedragen aan dat relatief hoge dodental, gaf hoofd-epidemioloog Anders Tegnell toe. Sinds de architect van de Zweedse corona-strategie vorige week zelf vraagtekens bij de aanpak plaatste, ontstaan er scheurtjes in de politieke wapenstilstand.

Oppositieleiders legden de sociaaldemocraat Löfven zondagavond het vuur na aan de schenen in een debat tussen partijleiders dat op televisie werd uitgezonden. De leider van de grootste oppositiepartij, de Gematigde Partij, zei dat er „duidelijke en fundamentele fouten” waren gemaakt in de corona-aanpak. „Er waren geen persoonlijke beschermingsmiddelen in de verzorgingshuizen, terwijl iedereen wist dat de bewoners daar het kwetsbaarst zijn”, aldus de centrumrechtse Ulf Kristersson.

’Opzettelijk toegelaten’

„De Zweedse regering heeft de verspreiding van het virus opzettelijk toegelaten”, klaagde Ebba Busch, aanvoerder van de christendemocraten. De rechtspopulistische Zweden Democraten eisten zondag het ontslag van epidemioloog Tegnell.

Hoewel Löfven toegaf dat er te veel ouderen in verzorgingshuizen zijn overleden en dat de overheid meer tests had moeten laten uitvoeren, bleef hij de strategie van zijn regering verdedigen. De druk op de premier om een strenger beleid te voeren neemt toe, omdat meerdere Europese landen Zweden de toegang verbieden vanwege het relatief hoge aantal besmettingen van 44.730 in het Scandinavische land. Zweden die naar Nederland komen moeten twee weken in quarantaine.

Vorige week bleek uit een peiling dat het aantal Zweden dat vertrouwen heeft in de aanpak van de regering met 20 procent is gedaald. Nu staat nog minder dan de helft van de bevolking achter de corona-strategie.