Biden: beëdiging bij Capitool toont veerkracht democratie

Ondanks de uiterst gespannen veiligheidssituatie na de „aanval op de democratie”, houdt het team van Biden vast aan de gebruikelijke inhuldiging in de open lucht voor het parlement. „Ons plan en onze verwachting is dat de verkozen president Biden zijn hand op de Bijbel zal leggen, met zijn gezin, buiten, aan de westkant van het Capitool”, aldus een woordvoerster. Het zal een „ongelooflijk belangrijk” beeld naar de wereld sturen van de veerkracht van de Amerikaanse democratie.

De beëdiging van Biden en zijn plaatsvervanger Kamala Harris als de eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde Staten is in „een onvoorspelbare tijd”, benadrukt de zegsvrouw. „Maar we hebben het volste vertrouwen in de geheime dienst van de Verenigde Staten en haar partners.”

Biden wil in de eerste tien dagen na zijn aantreden tientallen zogeheten executive orders (presidentiële bevelen) uitvaardigen waarmee hij een aantal politieke beslissingen van zijn voorganger Donald Trump ongedaan wil maken. Dat schrijft de New York Times die over de plannen van de toekomstige regering beschikt.

Biden wil direct na aantreden dat zijn land terugkeert in het klimaatakkoord van Parijs. Zijn voorganger besloot in 2019 om uit het akkoord te stappen. Trump houdt nog altijd vol dat het klimaat niet opwarmt, maar juist afkoelt.

Ook wil hij het reisverbod naar de VS uit moslimlanden ongedaan maken, huisuitzettingen gedurende de coronapandemie verbieden, afbetalingen van studieschulden tijdelijk opschorten, immigrantenkinderen die nu gescheiden zijn van hun ouders herenigen en een mondkapjesplicht voor federale overheidsgebouwen en het openbaar vervoer instellen.

Afgelopen week presenteerde Biden al een economisch steunpakket ter waarde van 1,9 biljoen dollar (1560 miljard euro) om de VS te helpen de coronapandemie en de zware economische omstandigheden waarin het land verkeert, door te komen. Ook gaat Biden de rampenbestrijding inzetten tegen het coronavirus. Hij doet een beroep op het nationale FEMA-agentschap, dat gaat helpen bij het coördineren en uitvoeren van grootschalige vaccinaties.

Biden wordt op woensdag 20 januari officieel geïnaugureerd als nieuwe president van de VS. In februari wil hij vervolgens met een uitgebreider hulpplan komen.

