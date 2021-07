Drukte op Europese snelwegen naar het zuiden

In Zwitserland is volgens de ANWB sprake van 2,5 uur extra reistijd op de A2 Bazel-Chaisso voor de Gotthardtunnel. Ook in het zuiden van Duitsland is het druk en is op de route van Würzburg naar Salzburg sprake van meer dan 2 uur vertraging.

In Italië staat er file op de A14, Bologna richting Rimini. De extra reistijd is hier 2 uur.

De ANWB verwacht dat de drukte na 15.00 uur afneemt. In ons land heeft de regio Noord vrijdag vakantie gekregen. Volgens een woordvoerster is ook in andere landen de zomervakantie begonnen.