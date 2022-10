Piet Adema (CU) nieuwe landbouwminister

Adema was eerder gedeputeerde van de provincie Friesland, waarnemend burgemeester in Achtkarspelen, Tynaarlo en Borger-Odoorn en partijvoorzitter van de CU. Momenteel is hij bestuurder en toezichthouder in de ondernemersbranche. Hij wordt vanmiddag op paleis Noordeinde beëdigd door koning Willem-Alexander. CU-partijleider Gert-Jan Segers zegt dat hij een ’indringend beroep’ op Adema heeft gedaan.

Omvallende vissers

Het ministerie van LNV is een politiek gevoelige en zware post. Het kabinet wil dat er veel minder stikstof uitgestoten wordt met nieuw beleid waar veel protest tegen is. De hoofdmoot van dat werk wordt verricht door een aparte VVD-minister, Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). De minister van Landbouw speelt wel een belangrijke rol in de manier waarop boeren in de toekomst hun werk moeten doen, bijvoorbeeld op het vlak van kringlooplandbouw. Ook spelen in de visserij tal van problemen: veel familiebedrijven in vissersplaatsen staan op omvallen vanwege de hoge brandstofprijzen.

Adema laat in een eerste reactie weten dat de landbouw in zijn ogen toekomst heeft. „Ja, er moeten dingen anders en de meeste veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers weten en willen dat ook. Maar zij hebben wel duidelijkheid, rust en zekerheid over de toekomst nodig, alleen dan kan het vertrouwen in de overheid ook weer groeien.” De minister wil samen met de sector werken ’aan toekomstbestendige landbouw, waar we de komende decennia mee vooruit kunnen. Met oog voor natuur, klimaat en waterkwaliteit. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar ik weet zeker dat we als we goed samenwerken, we het dan ook echt aankunnen.”

’Indringend beroep’

CU-leider Gert-Jan Segers benadrukt dat hij ’samende de schouders’ wil zetten onder ’de landbouw van de toekomst’. „Piet Adema was eerder een stevige bestuurder in Fryslân en is met al zijn ervaring voor mij de aangewezen persoon om samen met de boeren deze belangrijke uitdaging aan te gaan. Ik ben Piet zeer dankbaar dat hij na het indringende beroep dat ik op hem heb gedaan, bereid is om de nieuwe minister te worden.”

Premier Mark Rutte zegt in een reactie dat hij het goed vindt dat het ’team weer compleet’ is met de komst van Adema. „Ik zie uit naar onze samenwerking en wens hem veel succes toe.”

Perspectiefbrief

Een van de eerste stukken op het bureau van de nieuwe minister, zullen de langverwachte bevindingen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes bevatten. Hij brengt woensdag zijn conclusies van de gesprekken onder zijn leiding tussen het kabinet, boeren en andere betrokkenen bij het stikstofdossier naar buiten. Ook wordt in de agrarische sector nog gesmacht naar toekomstperspectief. Een eerdere brief van Staghouwer werd door de Tweede Kamer naar de prullenbak verwezen. De verwachting is dat volgende maand een nieuwe versie moet verschijnen.

Sinds het aftreden van Staghouwer werd het ministerie tijdelijk geleid door Carola Schouten. Zij was in het vorige kabinet ook minister van LNV. In dit kabinet is Schouten namens de CU tevens vicepremier en minister voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen.