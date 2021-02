Veel sneeuw in aantocht: ’Zondag valt er mogelijk lokaal 30 centimeter’

Zaterdag is het begin van een behoorlijk koude en sneeuwrijke periode. Het wordt een echte overgangsdag waarbij vanuit het noordoosten steeds koudere lucht naar ons land wordt geblazen. In de middag valt van het zuiden uit op steeds meer plaatsen neerslag.

Kans op ijzel op zaterdag

Dat betekent sneeuw in het noorden en regen in het zuiden. In het overgangsgebied is er grote kans op ijzel. De sneeuw bereikt het midden in de loop van de middag en het noorden pas in de avond.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag zijn de verschillen tussen het noorden en zuiden groot. In het noorden sneeuwt het dan al stevig bij een temperatuur van -2 tot -5 graden. Ook in het midden valt al flink wat sneeuw bij temperaturen onder het vriespunt. In zes uur tijd kan lokaal 10-15 centimeter sneeuw vallen.

In het zuiden regent het dan nog en is de kans op ijzel groot en wordt het zeer verraderlijk op de weg. Vanwege de avondklok is er veel minder verkeer op de weg en dat betekent ook dat zout minder goed wordt ingereden. Op veel plaatsen wordt het dan ook spekglad en gevaarlijk op de weg. Waar het precies tot ijzel komt is volgens Weeronline nu nog onzeker.

Sneeuwduinen door harde wind

Doordat er een flinke wind staat kan er driftsneeuw ontstaan. De sneeuw hoopt zich dan door de wind op tot sneeuwduinen die meer dan een meter hoog kunnen worden. Daarbij ligt de gevoelstemperatuur door de wind tussen -10 en -15 graden.

Zondag lokaal mogelijk 30 centimeter

Zondag gaat het mogelijk zelfs de hele dag sneeuwen. Het is niet uitgesloten dat lokaal in totaal 30 centimeter sneeuw valt. Sommige weermodellen komen zelfs met 40-50 centimeter. Hoeveel en waar de meeste sneeuw valt is nog onzeker.

De kans op een dik pak is het grootst in het noorden, midden en oosten. Niet overal sneeuwt het. In het zuidoosten valt de neerslag als regen en in het overgangsgebied tussen sneeuw en regen is kans op ijzel.

In het zuiden wordt het 0 tot +6 graden met de hoogste waarden in Limburg. Waar de grens tussen kou en zacht, tussen sneeuw en regen precies komt te liggen is nog onzeker, maar zoals het er nu naar uitziet beperkt het zachtere weer zich tot Limburg en het oosten van Brabant.

IJzig koud

„De temperatuur komt na het weekend in grote delen van het land dag en nacht niet meer boven het vriespunt uit. Overdag wordt het maximaal -5 graden. Wanneer het opklaart kan het ‘s nachts streng vriezen met temperaturen beneden -10 graden. Zelfs zeer strenge vorst is op plekken waar veel sneeuw ligt niet uitgesloten met -15 tot -20 graden”, voorspelt Weeronline. Aan het eind van volgende week neemt de kans op zachter toe.

Ook Omroep West-weerman Huub Mizee voorspelt dat er een flink pak sneeuw gaat vallen „Iedereen zal er rekening mee moeten houden dat het maandag helemaal wit is, dat zijn we niet meer gewend.”