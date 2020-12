Circa 1,2 miljoen veertigplussers lijden aan gehoorverlies

Het aantal mensen met deze mate van gehoorverlies neemt sterk toe met de leeftijd, melden VeiligheidNL en Erasmus MC op basis van nieuw onderzoek. Het rapport is vrijdag aangeboden aan de Tweede Kamer. VeiligheidNL roept jong en oud op het gehoor regelmatig te laten testen.

De onderzoekers zeggen dat voor het eerst de omvang van gehoorverlies in Nederland in kaart is gebracht op basis van objectief gemeten gehoorverlies (toonaudiometrie) en Nederlandse brondata, zoals wetenschappelijk bevolkingsonderzoek. Volgens de onderzoekers laten andere, recente onderzoeken zien dat gehoorverlies een omvangrijk probleem is, maar was er tot dusver weinig structureel inzicht in de exacte aantallen van gehoorverlies onder de Nederlandse bevolking.