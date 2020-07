Zeehondenpup in binnenwater Den Helder in nood door zwerfafval

Het dier kan maar niet loskomen van het plastic. Dat kan behoorlijk gevaarlijk worden, op de korte en lange termijn. Ⓒ Greet Ham

DEN HELDER - De zeehondenpup die in juni werd geboren in de binnenwateren van Den Helder is in nood. Het jonge dier is verstrikt geraakt in een stuk zwerfafval. Medewerkers van de Dierenambulance en Zeehondencentrum Pieterburen hebben donderdagmiddag geprobeerd het dier te verlossen van iets wat eruit ziet als een blauwe plastic zak, maar zonder resultaat.