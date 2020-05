Virtuele F1 kleurt verder oranje

Het is voor het eerst dat een F1-spel Nederlands commentaar heeft. Mol is in ons land al bijna dertig jaar onlosmakelijk verbonden met de autosport. Hij debuteerde in 1991 en heeft sindsdien meer dan vijfhonderd races becommentarieerd.

„Om als commentator onderdeel te zijn van de grootste racegame ter wereld is voor mij een enorme eer”, stelt Mol. Wie hoopt dat hij tijdens de races over Tarzanbochten en safety cars keuvelt, komt overigens bedrogen uit. Zijn stem is alleen tijdens de introductie en na afloop van de race te horen.

F1 2020 is het nieuwste deel in de reeks van uitgever Codemasters. Deze won de afgelopen jaren fors aan populariteit door het succes van Max Verstappen. Vorige week had De Telegraaf de gelegenheid om een voorlopige versie van het spel te testen.

Daaruit bleek dat de reeks visueel nog steeds ver achterloopt op de grote racetitels Forza Motorsport 7 (Xbox, 2017) en Gran Turismo 6 (Playstation, 2013). Inhoudelijk werden er echter grote stappen gezet. Zo biedt de versie van dit jaar extra uitleg over de functies van de auto. Daardoor halen gamers niet alleen meer uit het spel, maar maakt het ook de autosport in het algemeen toegankelijker.

F1 2020 verschijnt op 10 juli voor Google Stadia, PC, Playstation 4 en Xbox One. Naast Circuit Park Zandvoort en Olav Mol is ook het circuit van Hanoi toegevoegd. Ook bevat het spel de mogelijkheid om met zijn tweeën, in split-screen, op één scherm te spelen.