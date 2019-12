Grote zorgen over steekincidenten in asielzoekerscentra

De Van Hornekazerne in Weert biedt plaats aan maximaal 1000 asielzoekers. Ⓒ Rob Engelaar

Amsterdam - Opnieuw is een asielzoekerscentrum in Nederland het toneel van een ernstig geweldsincident. In Weert werd gisteren een vreemdeling om het leven gebracht. Het voorval past in een lange reeks van ernstige delicten in opvanglocaties.