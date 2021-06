Stan Huygens Journaal

Wielrenpak in plaats van toga

De advocaten, bankiers en consultants van de Amsterdamse Zuidas verwacht je in pak of kokerrok achter hun bureau of op een terras op het Gustav Mahlerplein. Maar op vrijdagmiddag 27 augustus dragen ze wielerpakjes voor de Ronde van de Zuidas. Het wordt meteen de start van een grotere ronde door de h...