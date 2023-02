Juliette (18) wint jackpot van 48 miljoen: ’Dankzij opa!’

Het was haar eerste lot ooit en ze kocht het dankzij haar opa, vertelt ze tegenover Global News. „Ik was net jarig geweest en hij zei dat ik het moest kopen.”

Ⓒ Ontario Lottery and Gaming Corporation

Naar eigen zeggen was ze tijdens de trekking alweer vergeten dat ze überhaupt een lot in bezit had. Ze was aan het werk in de lokale apotheek toen ze tijdens haar pauze hoorde dat „iemand uit haar woonplaats had gewonnen”. Samen met een collega voerde ze het lotnummer in en direct verscheen er pontificaal ’Big Winner!’ op haar telefoon.

Schreeuwen

„Mijn collega viel vol ongeloof op zijn knieën en begon te schreeuwen dat ik 48 miljoen dollar had gewonnen”, aldus Lamour. „Ik kan het zelf ook nog steeds niet geloven.”

Wat je als 18-jarige moet met zo’n immens bedrag? Daar weet Lamour wel raad mee: „Ik ga het gebruiken voor mijn studie geneeskunde en wil graag op vakantie in de zomer.” Verder wil ze het geld niet over de balk smijten. „Geld definieert je niet, het werk dat je doet wel”, aldus de 18-jarige miljonair.